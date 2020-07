‘Inbrekerstekens’ blijken het werk van kabelbedrijf, politie Woerden door het stof voor verspreiden nepnieuws

De politie Woerden biedt z'n excuses aan voor de onrust die is ontstaan door inwoners van de wijk Molenvliet te waarschuwen voor witte streepjes op de gevels van woningen. Het zou om inbrekerstekens gaan, waarschuwden agenten, maar niets is minder waar: het is het werk van een bedrijf dat kabels moet gaan trekken.