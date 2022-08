Is A. T. (61) de spil in grootschalige cokehandel? Politie ontdekt 235 kilo coke én 600.000 euro cash geld

Mogelijk tbs voor Woerdense (34) die andere vrouw in arm stak, gedragsdes­kun­di­gen doen onderzoek

Een 34-jarige vrouw uit Woerden die in april een andere vrouw heeft neergestoken, blijft in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Utrecht dinsdag bepaald. Er is teveel onzekerheid over de beste behandeling voor deze vrouw om haar nu vrij te laten.

9 augustus