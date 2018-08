Is de veiligheid van zonnepanelen in gevaar door de warmte?

Video Fietsers gelijk enthousi­ast over nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal

3 augustus Fietsers hebben de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Abcoude en Nigtevecht direct in hun hart gesloten. Sinds gisteren is de brug opengesteld voor het fietsverkeer. „Fantastisch’’, klinkt het keer op keer.