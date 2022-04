Is dit de nieuwe kans voor boeren? In Kamerik onderzoek naar zonnevelden op natte veenweide

Voor inhaalzorg naar privékli­niek: ziekenhui­zen omarmen hun voormalige concurren­ten

Er komen steeds meer zelfstandige klinieken in het Groene Hart; een nieuw behandelcentrum voor huidaandoeningen in Reeuwijk en een hand- en polskliniek in Woerden. Voorheen waren deze centra concurrenten van ziekenhuizen, door corona hebben zij elkaar gevonden.

22 april