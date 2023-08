Is jouw fiets gestolen uit bewaakte stalling? Je hebt recht op schadevergoeding (ook zonder verzekering)

indebuurt.nl Zo staat het er nu voor met de plannen voor winkelcen­trum Tournoys­veld

Een nieuwe look en meer dan honderd woningen. Winkelcentrum Tournoysveld gaat op de schop. Waarschijnlijk. In 2022 vlogen de ideeën voor het winkelcentrum ons om de oren. Nu is het al een tijdje stil. Ook de bewonersbijeenkomst is uitgesteld. Wat is er aan de hand?