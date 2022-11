Ivo ten Hagen (62) nieuwe wethouder in Oudewater

Ivo ten Hagen is een ervaren wethouder en kent onze regio goed. Tussen 2016 en 2018 was hij wethouder in Woerden en daarna, tot de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, wethouder in Montfoort. Daarvoor heeft hij verschillende functies gehad in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven en daarnaast is hij trainer bij het VVD opleidingsinstituut.