Jaap (80) is nog geen 5 maanden weg, of keert alweer terug in de politiek: ‘Biden is 80 en stelt zich ook herkiesbaar’

Nog geen vijf maanden uit de gemeenteraad van Woerden en Jaap van der Does (80) wil zijn rentree maken in de politiek. Nu als Statenlid voor U26, de verbintenis van lokale partijen in de 26 gemeenten in de provincie Utrecht.

,,Ach’’, zegt de Woerdenaar, ,,ik sta op plek 6, dus de kans is niet heel groot dat ik gekozen word volgende week, maar als het wel gebeurt, dan stap ik het provinciehuis ook in.’’ Zijn leeftijd vindt hij geen bezwaar. ,,Kijk naar Joe Biden, de Amerikaanse president. Die is ook 80 en stelt zich herkiesbaar’’, zegt Van der Does met een grote lach.

En dan, serieus: ,,Het is belangrijk dat het geluid van de lokale partijen in Utrecht wordt gehoord.’’ Als voorbeeld noemt hij de verplichting die de provincie gemeenten nu oplegt om windmolens te accepteren. ,,Er wordt van alles besloten, zonder dat de burgers er wat over te zeggen hebben.”

De plaatsing is een totaal verkeerde keuze volgens hem. ,,Zonnepanelen op daken van huizen, kantoren en andere gebouwen is een goede keuze, maar uiteindelijk zal schone kernenergie snel uitgerold moeten worden.’’

Een van de redenen voor Van der Does om vorig jaar zijn raadslidmaatschap op te zeggen was het vergaderen in de avonduren. ,,In de provincie is het overdag.’’ En de politiek helemaal loslaten kan hij toch niet, zegt hij. ,,Ik ga door tot de laatste snik.’’

Geeft hij zichzelf met plek 6 niet veel kans daadwerkelijk gekozen te worden, dat geldt wel voor zijn Woerdense partijgenote Lenie van Leeuwen. De fractievoorzitter van Lijst van der Does staat nummer 2 op de lijst van U26. ,,Ach”, zegt ze, ,,ik ben niet bang voor wat werk. En de vergaderingen van de provincie zijn overdag en niet ‘s avonds zoals in de raad. Maar we gaan het bekijken hoe het loopt. Eerst maar eens gekozen worden.’’



