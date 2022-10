Jaap van der Does stopt na 28 jaar als raadslid in Woerden

Van der Does kwam in 1994 namens D66 in de raad. In 2012 richtte hij LijstvanderDoes op. De lokale partij kwam in 2014 in de raad en is nu met vijf zetels de tweede partij van Woerden. Ze maakt voor de tweede keer deel uit van de coalitie. De naam van de partij blijft na Van der Does’ vertrek ongewijzigd.