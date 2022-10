Jagers willen af van jachtverbod op hazen en stappen naar de rechter

Het lijkt slim, maar dat is het ábsoluut niet: waarom je je ventilatie­roos­ters niet moet afplakken

Met het oog op de aankomende koude periode sluit menigeen alvast de ventilatieroosters of worden deze zelfs afgeplakt, ‘want we stoken tenslotte niet voor buiten’. Geen goed idee, stellen woningbouwverenigingen. ,,Niet ventileren is slecht voor de gezondheid.”

16:26