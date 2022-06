Jan van Schie, de ‘meest invloedrijke persoon van De Ronde Venen’, op 80-jarige leeftijd overleden

De oprichter van het Mijdrechtse bedrijf Van Schie, Jan van Schie is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het bedrijf. Hij was al enige tijd ziek. Van Schie wordt in besloten kring gecremeerd.

Onder zijn leiding is Van Schie uitgegroeid van een lokale onderneming tot een grote internationale organisatie. Jan van Schie wordt getypeerd als een ‘gewone’ maar bijzondere man. Hij was de eenvoud zelve, maar met een gezond boerenverstand, zo meldt de onderneming. Hij werd in 1942 geboren in Wilnis, tussen de koeien in het Groene Hart, als oudste in een gezin van tien kinderen.

Internationale speler

Onder leiding van Jan van Schie is het oorspronkelijke bedrijf vooral de laatste twintig jaar uitgegroeid tot een internationale speler. Zo werd onder andere Janson Bridging overgenomen, gemoderniseerd en uitgebouwd en kwam ook HP Staal onder de vleugels van Van Schie. Het regionale zakenblad IntoBusiness riep Jan van Schie in 2013 uit tot ‘de meest invloedrijke persoon van de Ronde Venen’.

Van Schie reageerde toen verbaasd op de titel en bleef er altijd nuchter onder. Van Schie was het type ‘harde werker en met beide benen op de grond blijven staan'.

Aankoop

Zo’n zestig jaar geleden was het Van Schie die met de aankoop van een trekker in Wilnis het bedrijf begon. Anno nu is Van Schie, gevestigd in Mijdrecht. Veel lokale projecten kunnen rekenen op de steun van Van Schie. Hoewel hij de hand altijd op de knip hield, was Van Schie vrijgevig als het om goede doelen ging.

Het waren doelen zoals de verschillende hospices in gemeente de Ronde Venen. Of een priester die hij regelmatig geld meegaf voor de zending in Afrika. ,,Jan van Schie is altijd vrijgezel gebleven, werkte dag en nacht, stond zelf ook met zijn laarzen in de modder, maar kon op z’n tijd ook best de teugels laten vieren”, schrijft het bedrijf ter nagedachtenis aan de oprichter op de site.

