Je veilige eengezinswoning inruilen voor tiny house? Rein en Kimm willen met gezin ‘terug naar de natuur’

Wéér een kind klem in een speeltuin: domme pech, of deugen de toestellen niet?

9:31 Afgelopen weekend kwam er in een speeltuin in Waddinxveen een jongetje vast te zitten in een speeltoestel. Dat was niet de eerste keer dit jaar. Zijn deze incidenten domme pech of is er een andere reden, zoals verouderde speeltoestellen of gebrekkig onderhoud?