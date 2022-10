Je waant je even in de middeleeuwen als je in de bomenlaan wandelt op deze route

De Ronde Venen kijkt of traplift wel volgens de regels is geplaatst

De Ronde Venen gaat in overleg met zijn leverancier van trapliften nog eens na of die voorzieningen in woningen wel volgens de regels worden geplaatst. De gemeente doet die toezegging in het programma Meldpunt van Omroep Max vanavond.

14 oktober