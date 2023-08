Jenaplanschool De Kring onder nieuw bestuur

Na wéér een ruzie met zijn vriendin schopt B. (21) NS-boa’s: ‘U kunt beter een tijdje single blijven’

Eigenlijk wil hij een relatieverbod opleggen, grapt de rechter. Want met wie E.B. (21) uit Woerden ook datet, hij krijgt er spanning en stress van. En dat doet zijn agressieprobleem geen goed. Na wéér een ruzie met zijn vriendin belandt hij in Gouda in een worsteling met NS-boa’s.