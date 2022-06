Jerrycans gedumpt in Linschoterbos, onduidelijk wat er precies in zat

De witte jerrycans werden zaterdagochtend langs de Haardijk ontdekt door voorbijgangers. Een deel lag in het water en een ander deel in de berm en op de weg. ,,Toen bleek dat er geen stoffen in zaten die mogelijk te maken hebben met een drugslab, waren wij als politie alweer snel buiten beeld”, vertelt een politiewoordvoerder.

Omdat een deel van de jerrycans in het water lag, werd Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ook opgeroepen voor de dumping. ,,Handhavers hebben op twee locaties zo’n vijftig jerrycans gevonden”, vertelt woordvoerder Clarion Wegerif. ,,Daarvan lagen er zo’n dertig in het water, dus daar zijn wij dan verantwoordelijk voor.”

Monsters

Omdat de dertig jerrycans allemaal nog dicht zaten, is het oppervlaktewater niet verontreinigd. ,,Om erachter te komen wat er in de jerrycans zat, zijn er monsters genomen waarbij de pH-waarde is bepaald. Deze zuurgraad wisselde nogal per monster, maar er is een vermoeden dat het gaat om afval van een hennepkwekerij.”