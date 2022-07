Joel (31) vloog in volle vaart in op politiewagen: ‘Hij nam voor lief dat agenten zwaargewond konden raken’

Drempels Boerendijk houden de gemoederen flink bezig, maar er komt een oplossing

Tegen het dak van je auto aan stuiteren, het geluid van een auto die over het wegdek schraapt en fietsers onterecht de indruk geven dat je ze voorrang verleent. De nieuwe, hoge drempels op de Boerendijk hebben nogal wat voeten in de aarde. Maar de oplossing is nabij.

11 juli