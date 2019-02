Johan Derksen neemt het op voor Argon-trainer na racistische uitspraken: ‘Zou humor kunnen zijn’

Interview Victor Molkenboer blijft nog zes jaar burgemees­ter van Woerden

21:17 Victor Molkenboer (60) gaat zijn tweede termijn in als burgemeester van Woerden. Hij is vandaag geïnstalleerd. Na zes jaar is in zijn ogen nog veel te doen in Woerden. ,,Ik heb het gevoel dat ik hier nog maar net ben.’’