John Williams stomverbaasd na aflevering Help, Mijn Man Is Klusser!: ‘Waar is dat bed?’

De uitzending van Help, Mijn Man Is Klusser! van gisteravond maakte veel los op social media. John Williams en zijn team schoten Laura en Stewart uit Harmelen te hulp. Kijkers ergerden zich vooral aan Stewart. John kreeg bovendien een grote verrassing na de opnamen van het programma. ,,Waar is het bed?”

Laura en Stewart hebben elkaar vijf jaar geleden leren kennen via Tinder. Twee jaar later trouwt het stel en gaan ze op zoek naar een woning. Of beter gezegd: Stewart gaat op zoek. Omdat de 45-jarige Laura MS heeft, geeft ze haar man een volmacht om een huis te bekijken en kopen.

Het huis aan de Burgemeester Timmermanslaan wordt dan ook gekocht, zónder dat Laura het heeft gezien. Maar of dat nou zo goed idee is? ,,Dit heb ik mezelf wel heel erg kwalijk genomen, want ik had dit huis nooit gekocht”, vertelt Laura aan het begin van de uitzending aan presentator John Williams.

Quote Ik had niet voor het goedkoop­ste van het goedkoop­ste moeten gaan via Markt­plaats

Zelf klussen

Stewart wil het huis zelf opknappen, zonder hulp van anderen. Dat pakt alleen niet helemaal goed uit. Door een blessure aan zijn schouder komt er van het klussen weinig terecht. Het gevolg: een bouwput, waar het stel al zo'n drie jaar in woont. Door de ziekte van Laura ‘een onwenselijke situatie'.

De begane grond is - buiten de wc en gang gerekend - zo goed als af. Maar aan de bovenverdieping moet nog veel gebeuren als het Help, Mijn Man Is Klusser-team daar aanbelt. Laura en Stewart beschikken over drie slaapkamers, die allemaal niet af zijn. Het stel slaapt in een tijdelijke slaapkamer. Een rommelige, kleine ruimte.

De helft van de week slaapt Laura alleen; Stewart ligt dan in een andere ruimte. ,,Vanwege zijn werk. Hij heeft storingsdienst en moet dan ook 's nachts bereikbaar zijn", verklaart Laura. De kamer waar ze samen zouden slapen, is een grote bouwput.

Volledig scherm Presentator John Williams. © ANP Kippa

Met de wc op de begane grond heeft het stel bovendien niet heel veel geluk gehad. De mensen die ze hebben ingehuurd voor 1500 euro om alles netjes te maken, blijken ‘prutsers'. De wc-ruimte ziet er daarom niet uit. ,,Ik had niet voor het goedkoopste van het goedkoopste moeten gaan via Marktplaats", zegt Laura schuldbewust.

Wc

Genoeg werk dus voor het team van John Williams. Terwijl Laura logeert bij haar zus, gaat het klusteam samen met Stewart aan de slag. Stewart focust zich vooral op het afmaken van de wc. Een simpele klus, volgens het ervaren klusteam. Maar Stewart lijkt er toch wat mee te worstelen, tot verbazing van de klussers.

Quote Ik eet 's ochtends en 's middags niet, alleen 's avonds

Na een paar dagen in de wc nog steeds niet klaar. Stewart stoeit vooral met het plafond. De platen die hij daarvoor afzaagt, zijn niet recht. Hoe dat komt? ,,Alles in dit huis is scheef. Er valt hier niets recht af te zagen", zo is de verklaring van Stewart.

Ook over Stewarts eetpatroon verbazen de klussers zich. ,,Ik eet 's ochtends en 's middags niet, alleen 's avonds”, zegt Stewart. De Harmelenaar compenseert het weinige eten met veel, heel veel, koffie.

Kijkers ergeren zich aan de inzet van Stewart en dan vooral aan het langzame tempo. ,,Als hij nog langzamer gaat lopen, valt hij om", aldus een twitteraar. ,,Wat een pit zit er in die man. Zooo sloom... Nog langzamer en hij gaat terug in de tijd. Ik zou me kapot schamen maat!!", schrijft een andere kijker.

Blessure

De laatste klusdag moet Stewart aan zich voorbij laten gaan. Hij heeft te veel last van zijn schouder en rug. Terwijl hij plaatsneemt in de stoel - uiteraard met een bak koffie - werkt het klusteam van John Williams keihard door. En met succes. Voor het einde van de dag zijn de drie kamers op de bovenverdieping af.

Laura is dolblij met het eindresultaat. Een slaapkamer voor haar en Stewart, een yogaruimte én een logeerkamer. Voordat John Williams vertrekt, heeft hij nog een opdracht voor Stewart: de wc helemaal af maken én de plintjes monteren. Daar heeft hij twee weken de tijd voor.

Quote Er hangt een fijnere atmosfeer hier Laura

Na die tijd keert presentator Williams - met een fruitmand voor Stewart die door zijn rug is gegaan bij het aantrekken van zijn sokken - terug in Harmelen. De klusjes zijn weliswaar af, maar als Williams de bovenverdieping bekijkt, slaat de schrik om zijn hart.



De nette etage is weer veranderd in een rommeltje. ,,En waar is het bed gebleven?” vraagt de presentator zich af als hij de slaapkamer van het stel bekijkt. ,,In de andere kamer", roept Stewart vanaf zijn stoel in de woonkamer. ,,In het kleine kamertje", vult Laura aan.

Van de gezellig ingerichte kamer, is vrijwel niets meer over. ,,Alles wat aan de muur hing, is ook weg", zegt Williams verbaasd. Laura: ,,We hebben een kast besteld. Alles ligt daarom even in opslag.” Hoewel het weer een rommeltje is, is Laura toch tevreden. ,,Er hangt een fijnere atmosfeer hier.”

