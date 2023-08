Joke en 2000 andere vrouwen kunnen niet in hun dorp terecht voor borstkankeronderzoek

Bewoners benieuwd of gemeente nu wél achterste van tong laat zien over eilandjes bij Hof van Harmelen

Bewoners van de Meerkoet in Harmelen zijn om twee redenen blij dat de Raad van State ze gelijk heeft gegeven in hun strijd tegen de aanleg van vier eilandjes bij Hof van Harmelen. Ze hebben voorlopig gewonnen, maar nog belangrijker: in de volgende bodemprocedure zal de gemeente nu toch met echte argumenten moeten komen voor de aanleg.