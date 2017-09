Jonge auto-inbrekers aangehouden in Woerden

Woerdenaar vrijgesproken van witwassen dure Volkswagen

7 september De 25-jarige Karim K. uit Woerden is vandaag door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken van witwassen. K. werd beschuldigd van hennepteelt, wapenbezit en witwassen. Voor de meeste feiten had de officier van justitie al vrijspraak gevraagd.