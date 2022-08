Jonge boompjes overleven niet goed in Woerden: ‘Gemeente loopt achter de feiten aan’

Sierkersen

Woerden telde vijf jaar geleden nog ruim 160.000 bomen. Dat zijn iets meer dan drie bomen per inwoner en meer dan 18 bomen per hectare. Bijna alle omliggende gemeenten hebben per inwoner meer bomen. Dit aantal ligt voor Woerden dus op 3,2, maar in Bodegraven-Reeuwijk is dit 4,1. In Montfoort staan er ongeveer 6 bomen per inwoner, in Oudewater is dat 5,1 en in de Ronde Venen ligt dit getal op 5,9.