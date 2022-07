Jongen zwaait met machinegeweren en pistool op straat en jaagt woonwijk stuipen op het lijf

Pakketbe­zor­ger krijgt ook in hoger beroep zeven jaar cel en tbs voor doodrijden Sebastiaan (42) in Wijchen

WIJCHEN - Pakketbezorger Tarik O. die november 2020 een man doodreed in Wijchen is dinsdag ook in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging.

5 juli