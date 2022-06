Jongeren kunnen eigen woningbouwplan Kamerik op hun buik schrijven, gemeente wil daar bouwen voor ouderen

Vergrijzen

Ook speelt mee dat Woerden voor Kamerik een mix van woningen zoekt. De woningvoorraad in Kamerik bestaat voor 87 procent uit eengezinswoningen. Het dorp is aan het vergrijzen, aldus B en W. Veel ouderen willen graag in Kamerik blijven wonen in een woning die geschikt is voor deze levensfase. Die woningen zijn er nu niet of nauwelijks in de koopsector.