Joop (70) vecht al tien jaar voor behoud van zijn privé-parkeerterrein en claimt nu half miljoen van gemeente

Miljoenen vrij door afschaf­fing verhuurder­hef­fing in Groene Hart: méér bouwen en sneller verduurza­men

Met de afschaffing van de verhuurderheffing komen er per 1 januari miljoenen vrij voor woningcorporaties in het Groene Hart. Die kunnen daardoor gemakkelijker woningen bouwen en bestaande huizen verduurzamen, leert een rondje langs corporaties in het Groene Hart.

