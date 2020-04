Kamerikse kaasboer Ben na 45 jaar met pensioen: ‘Klanten houden de drie afscheidskussen tegoed’

de jeugdfoto De eerste vrouw van het muziek­korps: ‘Als ik mijn eerste blokfluit vasthoudt, moet ik er even op spelen’

18:48 Om haar als 10-jarig meisje toe te laten tot muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK) moest het toenmalig bestuur uren vergaderen. ,,Ik zou dan namelijk de enige vrouw worden in het korps’’, vertelt de nu 73-jarige Henny de Hoog uit Reeuwijk-Brug. Ze woonde destijds in Driebruggen. ,,Ik had als kind veel last van longontsteking en bronchitis en ik denk dat iemand bedacht had dat een blaasinstrument spelen wel goed voor mij zou zijn.’’