Kantoren klaargestoomd voor de opvang van 200 vluchtelingen uit Oekraïne

In Woerden en Oudewater komen binnenkort 200 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dat laten de gemeenten weten. De eerste vluchtelingen worden opgevangen in de Stadspoort en het voormalige Campinapand aan De Bleek in Woerden en aan Statenland in Oudewater.

,,We streven ernaar begin april de eerste vluchtelingen in De Stadspoort op te vangen. De andere locaties proberen we zo snel mogelijk na die tijd open te stellen", stelt de gemeente Woerden. De opvang gebeurt niet overal tegelijkertijd maar in fases omdat het tijd kost om de locaties om te bouwen naar woonruimte.

Het is niet alleen de bedoeling dat er voldoende woonruimte komt met met bedden en meubilair, ook moet er informele en formele hulp geboden worden. Dat wil zeggen dat de vluchtelingen gebruik moeten kunnen maken van medische zorg, onderwijs en dagbesteding. De gemeenten werken hierbij samen met maatschappelijke organisaties.

De gemeenten willen voorkomen dat vluchtelingen in crisisnoodopvang in sporthallen terecht komen. ,,Daarom kiezen we ervoor mensen kortdurend in hotels onder te brengen.” De vluchtelingen krijgen zelf de mogelijkheid om de opvangplek naar eigen inzichten in te richten en zelf kunnen kiezen uit dagbesteding. ,,Dat zorgt ervoor dat de vluchtelingen zich de plek eigen maken en hier voor langere tijd kunnen en willen verblijven", aldus de gemeente Woerden.

Terughoudend

Er is bij de gemeenten enige terughoudendheid in het koppelen van vluchtelingen aan particulier aanbod van woonruimte. ,,Het is hartverwarmend dat zoveel mensen woonruimte beschikbaar stellen en in sommige gevallen is dit ook daadwerkelijk een goede, duurzame optie. Tegelijkertijd zien we zowel in onze eigen gemeente als bij veel buurgemeenten dat particuliere opvang vaak geen duurzame oplossing is.” Het langdurig onderbrengen van vluchtelingen vergt veel van gastgezinnen.

