Kat Guus door hoofd geschoten met pijl: ‘je zag gewoon z’n schedeltje zitten’

Roos kwam gisteren rond half één thuis toen kat Guus aan kwam gestrompeld. ,,Die pijl zat boven z’n ogen door z’n hoofd op de schedel en vijf centimeter verder kwam ‘ie er weer uit. Je ziet hoe groot die pijl is, dat is wel een heel bizar gezicht.” Het gezin had Guus al een tijdje niet gezien, maar daar maakte Roos zich geen zorgen om. ,,Hij is wel vaker drie dagen weg. Meestal doet ‘ie z’n eigen ding, maar nou kwam ’ie aanlopen en een beetje piepen. Ik had ’m vervolgens mee naar binnen genomen. Die pijl die in z’n hoofd zat was al een beetje hard, ik denk dat ’ie er al een dag in moet hebben gezeten.”

Quote Boven z’n ogen keek je dwars door z’n hoofd heen naar de andere kant van de kamer Frans Roos De schade die de pijl bij Guus had aangericht was meteen duidelijk. ,,Boven z’n ogen keek je dwars door z’n hoofd heen naar de andere kant van de kamer. Je zag gewoon z’n schedeltje zitten. Hij heeft wel onwijs geluk gehad, hij had ook ergens anders kunnen zitten.”



Guus is inmiddels behandeld door de dierenarts. Daar werd bij binnenkomst direct een behandelkamer voor hem vrijgemaakt. ,,De dierenarts was meteen in rep en roer. Ze hebben de wond een beetje schoon weten te maken en hebben hem een aantal spuiten tegen infecties gegeven. Eind van de middag heb ik Guus weer opgehaald.” Naar omstandigheden gaat het weer wat beter met de kater. ,,Hij zit nu binnen en eet weer wat, maar het is nog steeds een hele rare plek. Boven z’n neus zit een hele bult, waarschijnlijk een zwelling die gezakt is. En er zitten nog steeds twee rare gaten. Hij is nog niet zichzelf. Hij sjokt wat door het huis.” 10 dagen antibiotica moeten ervoor zorgen dat de wond verder heelt, zegt Roos.

Speelgoed

Wie er achter de actie zit is niet bekend. Roos deelde diezelfde middag nog een foto van zijn kat vlak na het voorval op Facebook, in de hoop de dader te traceren. ,,Ik denk natuurlijk: welke mafkees gaat met pijl en boog op een kat schieten?” De pijl is volgens Roos van plastic, met een doorsnede van zo’n 5 a 6 millimeter. Het uiteinde was afgebroken. ,,Ik heb wel even gegoogeld, deze kan je via Aliexpresss kopen. Dat noemen ze dan speelgoed.”

Ondanks dat er met veel verontwaardiging op zijn bericht wordt gereageerd, zit er nog geen harde tips tussen. ,,Je weet niet wie het is, misschien was het wel een tien of elfjarig ventje die het half per ongeluk heeft gedaan, maar het kan ook een volwassen persoon zijn die stoer wilde doen. Dan heeft hij wel een probleem met zijn gedachtegang. Dit was zo’n herkenbare pijl denk ik en er zullen vast mensen zijn die ’m herkennen. Eerst moet ik met hem of haar een hartig woordje praten en ten tweede zal ik graag de rekening willen voorleggen. Die is bijna honderd euro, dat zijn geen grappen.”