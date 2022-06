Kat Tommie (8) aan zijn lot overgelaten, eigenaar wilde hem ‘toch al laten inslapen’: dierenambulance maakt zich zorgen

Alleen afgelopen week zijn al twee katten overleden omdat deze dieren de juiste zorg zouden zijn onthouden. ‘En dan moet de zomer nog beginnen’, waarschuwt de dierenambulance op sociale media.

Donderdagavond laat ontfermden medewerkers van de dierenambulance zich over een ‘broodmager’ dier dat in Kudelstaart op straat liep en onder het cement zat. Iemand nam het dier mee naar huis en belde de dierenambulance. Via de chip wisten ze de eigenaar te achterhalen en deze besloot afstand te doen van het dier, omdat hij het ‘toch al wilde laten inslapen’.

Volgens de dierenambulance is de politie er niet bij gehaald (vanwege onthouden van zorg), omdat dit teveel tijd zou kosten. Hoewel is geprobeerd snel het dier alsnog te helpen, bleek kat Tommie (8) al zo verzwakt dat het bij een opvang in Zwanenburg is overleden.

Gedumpt

Het katje zal door medewerkers van de dierenambulance worden gecremeerd, kondigde Dierenambulance De Ronde Venen aan. ,,Dat is het laatste wat we voor Tommie konden doen.”

Opvangplekken in de regio hebben hun handen vol aan gedumpte katten. Zo meldde Kittenplace in Alphen eind vorige maand dat al 15 poezen en 57 kittens in de opvang zaten.

