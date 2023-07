Katsjing! Joost uit Woerden wint 100.000 euro: ‘Graag op wintersport en tuin is toe aan opknapbeurt’

indebuurt.nl Moniek vraagt Woerdena­ren om hulp in haar zoektocht naar speciaal 'huisdier': 'Bing is lachwek­kend lelijk'

Kat of hond vermist. Die affiches zien we wel vaker in Woerden, maar bij het affiche van Moniek Pouls moesten we twee keer kijken. Via een briefje op een boom in de Chrysantstraat roept zij Woerdenaren op uit te kijken naar een knuffel. Eentje met een verdrietig verhaal blijkt als we navraag doen.