Katsjing! Omstreden Rembrandtbrug wordt ineens liefst 10 miljoen euro duurder: ‘Wat een blunder’

column Wie weigert een lintje? Zo’n persoon verdient er een!

Hij is al 33 jaar voorzitter van de geitenfokverening. Zij kantklost al haar hele leven kleedjes voor bewoners van oude-van-dagenhuizen. Hij gaat al sinds mensenheugenis met de collectebus rond in de kerk. Zij verzorgt alle dieren in de straat als de buren met vakantie zijn. En hiervoor kregen zij dit jaar een koninklijke onderscheiding.

30 april