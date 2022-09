Kees van Dalen - eerder al 12 jaar wethouder in Houten - gaat aan de slag in Montfoort

Hij hoopt 26 september te worden geïnstalleerd. Het CDA-bestuur meldt dat Van Dalen ‘een kundig en ervaren’ wethouder is die over ‘ruime bestuurlijke ervaring’ beschikt. Zo was hij twaalf jaar wethouder in de gemeente Houten, waar hij verschillende portefeuilles onder zijn hoede had.

Hij nam afgelopen voorjaar wegens pensionering afscheid van deze Utrechtse gemeente. Daar had hij onder meer ruimtelijke ordening en verkeer in zijn takenpakket. Een van de meest omstreden onderwerpen was bouwen ten oosten van Houten. Dat zorgde in de gemeenteraad én binnen zijn eigen fractie voor een heftige discussie. Eén van de CDA-raadsleden stapte zelfs uit de fractie en begon een nieuwe partij.

‘Wereld is in twaalf jaar lokale politiek veranderd’

In een afscheidsinterview met het AD Utrechts Nieuwsblad zei Van Dalen over die periode: ,,Het debat over de Ruimtelijke Koers van Houten is emotioneel ontspoord. Zo voel ik dat. Tijdens een CDA-ledenvergadering ontaardde dat onderwerp in geschreeuw. Ook tegen mij persoonlijk.’’

,,In die zin is de wereld in twaalf jaar lokale politiek ook wel veranderd, en niet ten goede. Respect en integriteit vind ik heel belangrijk, maar tegenwoordig is er maar héél weinig voor nodig om mensen daaraan te laten twijfelen.’’

Vlaar gestopt, maar met pijn in het hart

Zijn voorganger Jan Vlaar meldde in augustus dat hij voortijdig moest stoppen. Vlaar was tot 2018 al eens wethouder. Na de verkiezingen van maart 2022 kwam hij terug toen het CDA met Lokaal Montfoort, CU en SGP een coalitie vormde.

Fractievoorzitter Marja van Kooten zei vorige maand, toen Vlaar net een operatie had ondergaan: ,,Jan gaf aan dat helemaal stoppen het beste zou zijn. Wie hem kent, weet dat hij dat met pijn in zijn hart doet. Maar gezondheid is belangrijker.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.