Kiepwagen met asfalt raakt van de weg en kantelt

WIEG TOT GRAF Thea (1947-2022) wilde bitterbal­len op haar uitvaart: ze regelde alles zelf, op één ding na

Eind april nam ze afscheid als voorzitter van het Reghthuys in Nieuwkoop. Thea was ziek. Dat was ze vaker geweest maar steeds kwam ze er weer bovenop. Deze keer had ze uitgezaaide darmkanker en wist ze dat ze niet beter zou worden. Toch ging ze door. ,,Een week voor haar overlijden regelde ze nog van alles’’, zegt echtgenoot Hans.

29 september