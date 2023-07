Kijk en vergelijk: zo zag de Havenstraat er vroeger uit (met slider)

column Geen stroom verbruiken op piektijden? Lekker realis­tisch

Ik dacht even dat ik een bericht over een derdewereldland las. Maar nee, het ging toch echt over Nederland, en nog specifieker over Woerden. Wil je je als bedrijf aan bijvoorbeeld de Burgemeester Van Zwietenweg vestigen? Dan mag je tussen 16.00 en 20.00 uur geen stroom gebruiken. Dat is een lekker realistisch plan.