Kijk en vergelijk: zo zag de Kruittorenweg er vroeger uit (met slider)

Waarom je volgens Julius Jaspers aardbeien beter niet in de koelkast kunt bewaren

Aardbeien zijn deze tijd van het jaar op hun lekkerst. Julius Jaspers, bekend als kok, jurylid en kookboekenauteur, is dol op eten en vertelt er graag over in zijn podcast Julius’ Voorraadkast. Aardbeien brengen hem terug naar zijn jeugd. Hoe zorgt hij dat hij het meeste uit een verse lading zomerkoninkjes haalt?