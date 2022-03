Kinderen bedenken zelf nieuw, groen schoolplein met speeltoestellen: 'Ze hebben lef getoond'

De nieuwe inrichting is het resultaat van een samenwerking tussen de Wilnisse basisschool, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Het plein is opnieuw ingericht om een omgeving te maken waar ontmoeten, ontspannen en bewegen centraal staat, aldus de omschrijving van de gemeente. Bij het ontwerp van het plein is rekening gehouden met kinderen met een beperking.

Uitdagende speelplek

De kinderen van Kids College bedachten zelf hoe het plein ingericht zou moeten worden. Het werd een avontuurlijk en groen plein, wat goed past in de aanpak om kinderen te laten bewegen en op die manier te zorgen voor een gezonde omgeving. Wethouder Alberta Schuurs (Gezondheid): ,,De opening van het schoolplein is ook de aftrap van De Ronde Venen als JOGG gemeente. Als JOGG gemeente zetten we ons extra in voor een gezonde jeugd. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.’’