Kinderen in Woerden laten minister zien hoe leuk techniek kan zijn

De wijkagent Inbrekers achter­volgd op dak: ‘Oorverdo­ven­de schreeuw als politie­hond verdachte bijt’

Vol adrenaline klimmen mijn collega en ik via het dak van de buurman op het dak van een horecazaak. We hebben een heterdaadmelding gekregen dat er wordt ingebroken. Boven zien we inderdaad dat de koepel open is en drie jongens bezig zijn met een inbraak. Ze hebben niet door dat wij er zijn, maar dat zal snel veranderen.