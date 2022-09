Kip & kaas: van deze winkel ga je watertanden (en er is een afhaalloket voor verse warme kip)

voor de hebEen gloednieuwe winkel op de hoek Voorstraat-Kruisstraat doet het winkelend publiek watertanden. Cromwijk Kaas en Kip is in een nieuwe, smakelijke jas gegoten.

Wekelijks schrijven we over de leukste, nieuwste, gekste en meest trendy winkels in het Groene Hart. Vandaag in de rubriek Voor de heb: Cromwijk Kaas en Kip. Wat voorheen ‘Van Bemmel’ was, is een stukje verhuisd naar het hoekje waar voorheen een reisbureau was gevestigd. In een flink groter en sfeervol interieur staan kaas en kip in alle variëteiten centraal.

Gerben Cromwijk (26) is enthousiast over de nieuwe locatie: ,,Mijn vader, Cees, nam 28 jaar geleden de zaak over van Van Bemmel. De naam bleef omdat deze bekend was bij de Woerdenaren. Maar nu wij naar dit grotere pand zijn verhuisd en daar helemaal vernieuwd verder gaan, was het tijd om ook onze eigen naam daaraan te verbinden’’, vertelt Gerben. ,,Wij zijn een echt familiebedrijf, waarin mijn ouders en mijn vrouw en ik werken. De dames werken achter de schermen, maar bij grote drukte ook in de winkel.’’

Kip in alle soorten, maten en smaken

Kaas en kip zijn de hoofdingrediënten en de familie Cromwijk weet deze basis uit te bouwen tot een scala aan lekkernijen. ,,Natuurlijk hebben wij kip in alle soorten, maten en smaken. Hele kippen, kipfilet, drumsticks, borrelsticks, poten, kippengehakt en ga zo maar door. Heel erg populair is het ‘rondje kip’, een ronde pan vol heerlijke kleine kippenhapjes. De elektrische pan hoeft maar een 20 minuten rustig op te warmen voordat er van de inhoud gesmuld kan worden. We bereiden alles zelf in onze moderne keuken.’’

Kaas is het andere specialisme: alle soorten Hollandse kazen, kazen voor een Zwitserse fondue én streekkazen als de Kamerikse Blauwe Klaver en de Montfoortse Doruvael. Kaasplanken worden op verzoek samengesteld met ontelbare borrelkaasjes. Natuurlijk worden er ook kant-en-klare cadeaupakketten gemaakt of speciale Woerdense pakketten. Met de feestdagen weer in aantocht zeker een aanrader voor een smakelijke en gezellige avond.

Tussen 12 en 14 uur zijn er altijd verse (warme) kippetjes en braadworst op voorraad. ,,Daarvoor hebben we aan de Kruisstraat een speciaal afhaalloket gemaakt.’’ Cromwijk Kaas en Kip is alle dagen, behalve zondag, geopend.

cromwijkkaasenkip.nl

