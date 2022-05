Kippenboer niet onder de indruk van GGD-rapport over gezondheidsrisico's: ‘Ga dan ergens anders wonen’

Yara (17) weet dat ze invalide kan worden: ‘Moet met de pijn leren omgaan’

De waarschuwing van artsen dat er een kans is dat ze later invalide wordt, hakte er natuurlijk in. Toch gaat Yara van Spengen niet bij de pakken neerzitten. ,,Voor mij is het juist een teken dat ik niet moet stoppen met de dingen die ik leuk vind.”

