Klaar? Actie! Nieuwe Netflixserie over sekslijnen wordt ‘gewoon’ opgenomen in Woerden

In Woerden zijn momenteel opnames gaande voor een nieuwe Nederlandse Netflixserie over sekslijnen. Een woning in het Staatsliedenkwartier is helemaal omgebouwd tot filmset voor de serie, die volgend jaar uitkomt.

Het is een drukte van belang in de normaal rustige Professor Gerbrandylaan. Parkeerplekken zijn afgezet, een grote blauwe tent staat op de stoep en een voortuin staat vol met statieven en lampen. Reden? In een leegstaand huis in de straat worden opnames gemaakt door Netflix.

,,Dit huis is verkocht, maar er kon een deal gemaakt worden met de nieuwe eigenaar en de makelaar”, zegt Vincent Elshof, die vertelt dat deze plek is opgemerkt door locatiespots. De Apeldoorner is als setbewaker aanwezig in de woning. Als er geen opnames zijn, beschermt hij de filmapparatuur. ,,Er staan spullen van twee ton binnen, dus die moeten van de verzekering bewaakt worden.”

Hoofdlocatie

De opnames voor de nieuwe serie zijn vier dagen geleden begonnen in Amsterdam en nu wordt er een paar dagen in Woerden gefilmd. Vrijdagmiddag gaan de opnames, die ‘s avonds doorgaan, verder en ook zaterdag wordt er nog gefilmd. Elshof: ,,Woerden is één van de hoofdlocaties van de serie, dus volgens mij komen we hier later nog een keer terug.”

Tussen supermarkt Aldi en basisschool De Schakel staan de make-up en cateringwagens opgesteld voor de opnames van de nieuwe Netflixserie.

Het gaat om de serie Dirty lines over de opkomst van de telefoonsekslijnen uit de jaren tachtig. Om deze reden is de woning dan ook helemaal omgebouwd in jarentachtigstijl. Wie een glimp naar binnen werpt, ziet inderdaad veel donkerbruin, vitrage, nepbloemen en een bloemetjesgordijn. ,,Ze zijn drie dagen bezig geweest om allemaal spullen het huis in te sjouwen”, weet een buurvrouw.

Welke acteurs erin meespelen, weet Elshof niet. ,,Namen zeggen mij niks, maar de serie komt in het voorjaar van 2022 uit.” Pieter Bart Korthuis, die meewerkte aan de eerste drie seizoenen van Penoza, is de scenarioschrijver.