Klaar met je kamerplant? Breng 'm naar Marjo! (of adopteer een afgedankt exemplaar)

Waarom de bloemetjes en de bijtjes volgens Peter van levensbe­lang zijn (en wat jíj kan doen)

12 april Biodiversiteit van de natuur? Ach, dat zal me wat. Nou, dat zal héél wat, reageert Peter de Groot uit Oudewater. Dankzij die ‘lastige’ natuur is er voor jou en mij schoon water, schone grond en schone lucht. Een gesprek over de vraag waarom we er verstandig aan doen vrienden met de natuur te worden en er beter voor te zorgen.