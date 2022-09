Klant die pistool trok en escortdame en pooier beroofde moet 55.000 euro inleveren (en 6 jaar achter tralies)

De 29-jarige Koen D. uit Vinkeveen is donderdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.

De man heeft zich in Vinkeveen schuldig gemaakt aan diefstal met geweld, de productie van harddrugs en wapenbezit. Ook wordt 55.000 euro van deze verdachte afgepakt.

D. kreeg op 9 december ruzie met een vrouw, die hij als escortservice had laten komen naar zijn chalet in Vinkeveen. Hij wilde dat zij langer bleef. De vrouw ging weg en D. richtte een wapen op haar. Hij eiste zijn geld terug. Het ging om 180 euro. Hij bedreigde ook de begeleider, die de vrouw te hulp was gekomen.

De politie vond in het chalet van de verdachte meer dan 55.000 euro. D. beschikte niet over een bankrekening en hij had ook geen baan. Het chalet in Vinkeveen werd gebruikt voor de productie van drugs. D. zit diep in de criminaliteit. Hij wil een ander leven gaan leiden na zijn gevangenisstraf.

De rechtbank ziet geen probleem in het gebruik van Encrochat-berichten. De verdediging had daar wel een punt van gemaakt. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar celstraf tegen de verdachte geëist.

