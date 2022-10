Knor verovert de wereld en daar mogen we trots op zijn, geef hem snel een standbeeld

Jampotje te vullen met peuken voor stadhuis: hoe staat het ervoor met het rookvrij maken van Woerden?

De rookvrije generatie in Woerden is nog ver weg. Die conclusie trekt Splinter na een actie met vrijwilligers waarbij overal sigarettenpeuken zijn opgeraapt. Dat gebeurde in het kader van de actie ‘Minder peuk, meer leuk’ van Zero Waste Groene Hart en Duurzaam Woerden in samenwerking met de gemeente.

4 oktober