KNVB onderzoekt ‘racistische’ uitlatingen Argon-trainer

Vrijdag maakte de totale spelersgroep bekend niet langer onder Van Niekerk door te willen gaan. ,,Toen stonden we met de rug tegen de muur. Ik heb Ron vervolgens gebeld en hij was zeer ontdaan. Heel vervelend. De hele affaire heeft de club behoorlijk beschadigd. Het heeft mij aan het denken gezet. De spelers zouden niet met de pers praten, omdat we het intern zouden oplossen. Een maand geleden waren de spelers nog lovend over Ron, waarop wij zijn contract verlengden. Door een paar stomme opmerkingen van Ron is het een heel ander verhaal. Het is heel ernstig wat er is voorgevallen, maar ik was van mening dat het met een berisping met consequenties had kunnen oplossen. Ik wilde Ron een tweede kans geven. Daar zijn we op teruggekomen, omdat het landelijk zoveel losmaakte. Toch blijven wij als bestuur van mening dat Ron geen racist is, maar racistische dingen heeft gezegd en dat is dom. Wat hij heeft gezegd, kon niet door de beugel”, aldus Goedemoed.