Almkerk voetbalt weer, maar is in gedachten bij Toon: ‘Gelukkig spelen jullie vandaag niet met een rouwband om’

Een week nadat heel Almkerk in shock raakte nadat de jonge verdediger Toon van Drunen na een duel in de wedstrijd tegen DTS’35 Ede ernstig hersenletsel opliep, moest er toch weer gevoetbald worden. Almkerk won zaterdag met 2-0 bij Roda Boys/Bommelerwaard, maar in gedachten was iedereen bij Toon.

23 oktober