Koeiemart: nieuwe status zorgt voor grote belangstelling

Rond 13.00 uur wordt de mooiste koe van Woerden benoemd. Om 14.45 uur wordt het certificaat ondertekend, waarmee de Koeiemart officieel immaterieel erfgoed wordt. Dit certificaat zorgt voor een nieuwe status, zo is er veel landelijke media aanwezig om de traditie vast te leggen. Adrie Vollering van Agrarisch Centrum Woerden is opgetogen. AD-verslaggever Marco Gerling stelt hem in de video hieronder een aantal vragen.