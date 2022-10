Komen er woningen op plek van gesloten basisschool in Hekendorp? ‘Een zeer reële optie’

Woningbouw op de plek van de gesloten Goejanverwelleschool in Hekendorp? ‘Dat is een reële optie’, laat de gemeente Oudewater weten.

De enige en laatste basisschool in Hekendorp sloot afgelopen zomer, tot verdriet van vele bewoners. De openbare school had te weinig leerlingen voor goed onderwijs en was daardoor niet meer te redden. Kinderen uit Hekendorp gaan sinds dit schooljaar daardoor naar school in Oudewater, Haastrecht of Driebruggen.

Het pand van de school aan de Kolonel Stamfordstraat is per 1 oktober overgedragen aan de gemeente Oudewater. Om te voorkomen dat er niets met het pand wordt gedaan of dat er ongeregeldheden gaan plaatsvinden, heeft de gemeente het pand tijdelijk in beheer gegeven aan Ad Hoc Leegstandsbeheer.

Kunstenaar

Dit bedrijf geeft het schoolgebouw in bruikleen als kantoor en atelier voor een startende kunstenaar. Daarnaast wordt een deel van de school gebruikt als oppasruimte op zondag door kerkgemeenschap Living Water. Dit was overigens ook al het geval toen de school nog open was.

Wat er daarna met de gesloten school gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. ,,We weten nog niet of het gebouw blijft staan, of dat dit gaat worden gesloopt. Woningbouw is in ieder geval een reële optie”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

