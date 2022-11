Komt er dit jaar centrale vuurwerkshow in Woerden? Meningen zijn verdeeld: ‘Moet iets gebeuren’

AAN DE WANDEL Als je deze route loopt zie je de meeste molens van Nederland en maak je kennis met de Veense bukkers

Geen andere gemeente in Nederland telt zoveel molens als de gemeente Kaag en Braassem. Dat alleen al is een wandeling waard. Maar er is zoveel meer. Op de Molenroute bij Roelofarendsveen stap je langs weids water, baan je je een weg over smalle dijkpaden en maak je kennis met de Veense bukkers.

12 november