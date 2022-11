Koop stadskantoor Oudewater leek bijna rond, maar nieuwe kandidaat gooit mogelijk roet in het eten

Het leek een paar maanden geleden nog zo goed als definitief. De ruim 2200 vierkante meter van het stadskantoor in Oudewater was te groot geworden voor de gemeente en stichting Zorg & Welzijn wilde het pand daarom wel overnemen. Bedoeling was dat het pand begin 2023 zou worden overgedragen aan stichting Zorg & Welzijn. Die zou dan 24 appartementen creëren voor dementerende ouderen van woonzorgcentrum De Wulverhorst.

Vertraging

Wie de tweede kandidaat is, wil de gemeente niet zeggen. Dat een overdracht begin 2023, zoals eerder gepland, niet gaat lukken, is wel zeker. ,,We moeten alle opties bekijken. Alles was zo goed als rond met de Wulverhorst, maar een koopcontract was nog niet getekend. Nu gaat het allemaal wat langer duren, doordat we een tweede gegadigde hebben. De planning is echter nog steeds dat er in 2023 een koopovereenkomst wordt gesloten”, aldus de woordvoerder van de gemeente.