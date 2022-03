Koosje (21) mag eíndelijk Liesl spelen in The Sound of Music: ‘Mijn kleine zusje is groter dan ik’

De voltallige cast die in 2020 is gekozen, doet nog steeds mee aan de musical die op 14 april in Oudewater in première gaat. Ze keken wel even verwonderd toen ze na ruim anderhalf jaar weer bij elkaar kwamen. Tussen de zeven kinderen van de beroemde musicalfamilie - die netjes op een rij moeten staan - is lengteverschil ontstaan. ,,Vooral sommige jongens zijn langer geworden”, glimlacht Koosje. ,,Maar het is niet hinderlijk. Mijn kleine zusje is ook groter dan ik, dat is toch ook niet gek?”