Kraanwagen zakt weg in de sloot bij Kamerik

Dit is het schoonste toilet van Nederland (en daar zijn er helaas schrikba­rend weinig van)

De schoonste wc is te vinden op vakantiepark Landal De Reeuwijkse Plassen in Reeuwijk. En dat is een hele prestatie, want de kans om in ons land een schoon openbaar toilet te treffen is met 40,4 procent schrikbarend laag.

