Krakkemikkige zakpalen zijn gerepareerd, maar waardoor ‘het kreng’ niet goed werkt blijft raadsel

Hoe veilig zijn onze evenemen­ten, wil politiek weten: ‘Ketting­slot op de nooduit­gang kan niet’

Het evenementenseizoen is begonnen, over een paar weken is er de Woerdense Vakantieweek, maar hoe is het gesteld met de veiligheid? Want een hangslot op de nooduitgang kan echt niet, zegt raadslid en veiligheidsdeskundige Jeanet de Mari.